Россия пригрозила запретить доступ экспертов МАГАТЭ к Запорожской АЭС

Россия разрешает экспертам Международного агентства по атомного энергии (МАГАТЭ) работать на оккупированной Запорожской АЭС, пока считает целесообразным. Доступ к станции могут запретить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве "обиделись" на слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который недавно заявил, что представители его агентства находятся на станции до возможного замораживания войны между Россией и Украиной.

"Эксперты секретариата МАГАТЭ находятся на ЗАЭС по просьбе самого гендиректора исключительно с согласия правительства Российской Федерации и только до тех пор, пока наша страна считает их пребывание там оправданным", - сказано в сообщении МИД.

При этом там цинично заявили, что эксперты МАГАТЭ якобы должны фиксировать "провокации Украины".