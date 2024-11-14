Росія пригрозила заборонити доступ експертів МАГАТЕ до Запорізької АЕС
Росія дозволяє експертам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) працювати на окупованій Запорізькій АЕС, поки вважає це доцільним. Доступ до станції можуть заборонити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ РФ.
У відомстві "образилися" на слова гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, який нещодавно заявив, що представники його агентства перебувають на станції до можливого заморожування війни між Росією та Україною.
"Експерти секретаріату МАГАТЕ перебувають на ЗАЕС на прохання самого гендиректора виключно за згодою уряду Російської Федерації і лише доти, доки наша країна вважає їхнє перебування там виправданим", - сказано в повідомленні МЗС.
При цьому там цинічно заявили, що експерти МАГАТЕ мають фіксувати "провокації України".
Ситуація на ЗАЕС
Нагадаємо, у жовтні Запорізьку АЕС кілька разів було відключено від єдиної резервної лінії електропередач напругою 330 кВ.
За словами Гроссі, причиною цього було "невизначене пошкодження" на правобережжі Дніпра.
Такі пошкодження виникали і раніше через постійні російські атаки.
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