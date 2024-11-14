ua en ru
Пт, 15 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія пригрозила заборонити доступ експертів МАГАТЕ до Запорізької АЕС

Четвер 14 листопада 2024 23:10
UA EN RU
Росія пригрозила заборонити доступ експертів МАГАТЕ до Запорізької АЕС Ілюстративне фото: Росія пригрозила заборонити доступ експертів МАГАТЕ до Запорізької АЕС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія дозволяє експертам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) працювати на окупованій Запорізькій АЕС, поки вважає це доцільним. Доступ до станції можуть заборонити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ РФ.

У відомстві "образилися" на слова гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, який нещодавно заявив, що представники його агентства перебувають на станції до можливого заморожування війни між Росією та Україною.

"Експерти секретаріату МАГАТЕ перебувають на ЗАЕС на прохання самого гендиректора виключно за згодою уряду Російської Федерації і лише доти, доки наша країна вважає їхнє перебування там виправданим", - сказано в повідомленні МЗС.

При цьому там цинічно заявили, що експерти МАГАТЕ мають фіксувати "провокації України".

Ситуація на ЗАЕС

Нагадаємо, у жовтні Запорізьку АЕС кілька разів було відключено від єдиної резервної лінії електропередач напругою 330 кВ.

За словами Гроссі, причиною цього було "невизначене пошкодження" на правобережжі Дніпра.

Такі пошкодження виникали і раніше через постійні російські атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС МАГАТЕ Російська Федерація
NEWS
У Зеленського відреагували на неоднозначні кадрові рішення Трампа
У Зеленського відреагували на неоднозначні кадрові рішення Трампа
DAILY
Володимир Огризко: Для початку переговорів з Росією вона має втратити Крим
Ксенія Крикунжурналіст РБК-Україна Володимир Огризко: Для початку переговорів з Росією вона має втратити Крим