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Россия пригрозила ударами по инструкторам Франции в Украине. Париж пообещал ответ

Фото: Франция ответила на угрозы России бить по инструкторам в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия угрожает, что французские инструкторы "станут законной целью", если их отправят в Украину. Такие заявления не останутся без ответа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Угрозы России

Вчера, 4 июня, пресс-секретарь посольства России во Франции Александр Макогонов отличился скандальными высказываниями в адрес Парижа. 

"Если вы пошлете своих солдат, своих специалистов, своих инструкторов на украинскую землю, чтобы обучить украинских солдат лучше выцеливать и убивать россиян, они, естественно, станут законной целью", - заявил Макогонов. 

Реакция Франции

Заместитель спикера Министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан уже отреагировал на такие угрозы. 

"Это возмутительные высказывания, которые не останутся без ответа", - пообещал он. 

По его словам, ответ для России все еще обсуждается. 

Отправка инструкторов Франции в Украину

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскрыл планы Франции отправить в Украину военных инструкторов. Там они должны заняться обучением украинских защитников.

Во Франции, комментируя заявления украинского генерала, отмечали, что вопрос отправки инструкторов все еще обсуждается и окончательное решение не принято.

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