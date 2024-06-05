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Росія пригрозила ударами по інструкторах Франції в Україні. Париж пообіцяв відповідь

Фото: Франція відповіла на погрози Росії бити по інструкторах в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія погрожує, що французькі інструктори "стануть законною ціллю", якщо їх відправлять до України. Такі заяви не залишаться без відповіді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Погрози Росії

Учора, 4 червня, прессекретар посольства Росії у Франції Олександр Макогонов відзначився скандальними висловлюваннями на адресу Парижа.

"Якщо ви надішлете своїх солдатів, своїх фахівців, своїх інструкторів на українську землю, щоб навчити українських солдатів краще вицілювати і вбивати росіян, вони, природно, стануть законною ціллю", - заявив Макогонов.

Реакція Франції

Заступник спікера Міністерства закордонних справ Франції Крістоф Лемуан вже відреагував на такі погрози.

"Це обурливі висловлювання, які не залишаться без відповіді", - пообіцяв він.

За його словами, відповідь для Росії все ще обговорюється.

Відправлення інструкторів Франції в Україну

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розкрив плани Франції відправити в Україну військових інструкторів. Там вони мають зайнятися навчанням українських захисників.

У Франції, коментуючи заяви українського генерала, наголошували, що питання відправлення інструкторів все ще обговорюється і остаточне рішення не ухвалено.

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