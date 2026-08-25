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Россия придумала, как с помощью Казахстана ослабить масштабный дефицит горючего

16:27 25.08.2026 Вт
2 мин
Хитрая схема будет работать рядом с границей
aimg Валерий Ульяненко
Россия придумала, как с помощью Казахстана ослабить масштабный дефицит горючего Фото: российская АЗС (Getty Images)
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Нефтеперерабатывающий завод "Конденсат" в Казахстане будет принимать на переработку российскую нефть и будет поставлять львиную долю производимого бензина и дизеля обратно в Россию.

Об этом заявил министр энергетики Казахстана Эрлан Аккенженов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Азаттик.

По словам чиновника, Казахстан и Россия уже достигли соответствующих договоренностей. Юридических препятствий для импорта сырья нет, поскольку владелец казахстанского предприятия не находится под международными санкциями.

Согласно соглашению, до 70% производимого бензина и дизельного топлива будут отправлять в Россию, а 30% нефтепродуктов будет оставаться для нужд внутреннего рынка Казахстана.

Особенности логистики и мощности НПЗ

Поставки российского сырья на завод могут начаться в ближайшее время. Нефть будут транспортировать по железной дороге, ведь предприятие расположено вблизи границы с РФ, но не имеет подключения к магистральным нефтепроводам.

Объемы переработки напрямую будут зависеть от пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. Общая мощность частного НПЗ "Конденсат" составляет до 850 тысяч тонн в год.

Это не первый случай работы предприятия с российским бизнесом. С 2024 года НПЗ "Конденсат" получает заказы от российской компании "Татнефть", которая находится под санкциями Великобритании и Канады.

Напомним, страна-агрессор вынуждена срочно наращивать закупки бензина и авиационного керосина в странах Азии из-за второй волны масштабного топливного дефицита.

Отметим, священник РПЦ заявил, что россиянам следует смиренно относиться к дефициту топлива и не выражать недовольства чиновникам.

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