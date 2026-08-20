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Вторая волна топливного коллапса в РФ. Москва скупает дорогой бензин в Азии

13:50 20.08.2026 Чт
2 мин
Сверхдорогое импортированное топливо заставит цены на российских заправках вырасти еще выше
aimg Валерий Ульяненко
Вторая волна топливного коллапса в РФ. Москва скупает дорогой бензин в Азии Фото: российская АЗС (Getty Images)
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Россия вынуждена срочно наращивать закупки бензина и авиационного керосина в странах Азии из-за второй волны масштабного топливного дефицита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

В августе объемы импорта автомобильного бензина и авиакеросина в РФ возрастут до 270 тысяч тонн. Главной причиной стало острое сокращение собственного горючего на рынке.

Основные направления и схемы ввоза топлива:

  • около 90 тысяч тонн (треть от общего объема) поступит непосредственно из Индии;
  • остальные объемы перегружаются по схеме "борт-борт" (с танкера на танкер) в нейтральных водах вблизи Малайзии и Южной Кореи.

По данным аналитических компаний Vortexa и Kpler, на этой неделе в порты на Дальнем Востоке РФ должны прибыть по меньшей мере два танкера. Один из них перевозит более 40 тысяч тонн авиакеросина индийского происхождения, загруженного в Джохорском проливе возле Малайзии.

Другое судно доставит около 30 тысяч тонн бензина, перегруженного у берегов южнокорейского Йосу.

Сверхдорогое топливо и угроза для АЗС

Первый танкер с индийским бензином разгрузился в арктическом порту Витино еще в начале августа. Поставки удалось возобновить только после длительных споров по цене, ведь импорт оказался значительно дороже внутренних оптовых котировок - более 100 рублей за литр (1,2 доллара). Ожидается разгрузка еще как минимум двух судов с автомобильным топливом.

По данным Федеральной антимонопольной службы РФ, в июле стоимость импортированного из Индии бензина составила 100 466 рублей (1207 долларов) за тонну. Это на 40% дороже средней цены марки АИ-92 на Петербургской бирже (71 870 рублей или 864 доллара за тонну).

"Разница в 40%, связанная с расходами на фрахт и страхование судов, усложняет реализацию в розницу: чтобы отбить расходы на закупку такого дорогостоящего топлива, розничным сетям придется еще сильнее повышать цены", - объяснил экономист Кирилл Родионов.

Напомним, удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам повлекли за собой новый топливный кризис в РФ. На фоне дефицита топлива в стране тоже возникли проблемы с автомобильными маслами.

Отметим, что за последние несколько месяцев атаки беспилотников вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. В результате около трети россиян уже столкнулись с нехваткой топлива.

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