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Росія придумала, як за допомогою Казахстану послабити масштабний дефіцит пального

16:27 25.08.2026 Вт
2 хв
Хитра схема працюватиме поруч із кордоном
aimg Валерій Ульяненко
Росія придумала, як за допомогою Казахстану послабити масштабний дефіцит пального Фото: російська АЗС (Getty Images)
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Нафтопереробний завод "Конденсат" у Казахстані прийматиме на переробку російську нафту та постачатиме левову частку виробленого бензину й дизелю назад до Росії.

Про це заявив міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Азаттик.

За словами посадовця, Казахстан і Росія вже досягли відповідних домовленостей. Юридичних перешкод для імпорту сировини немає, оскільки власник казахстанського підприємства не перебуває під міжнародними санкціями.

Згідно з угодою, до 70% виробленого бензину та дизельного пального відправлятимуть до Росії, а 30% нафтопродуктів залишатиметься для потреб внутрішнього ринку Казахстану.

Особливості логістики та потужності НПЗ

Постачання російської сировини на завод можуть розпочатися вже найближчим часом. Нафту транспортуватимуть залізницею, адже підприємство розташоване поблизу кордону з РФ, але не має підключення до магістральних нафтопроводів.

Обсяги переробки напряму залежатимуть від пропускної спроможності залізничної інфраструктури. Загальна потужність приватного НПЗ "Конденсат" становить до 850 тисяч тонн на рік.

Це не перший випадок роботи підприємства з російським бізнесом. З 2024 року НПЗ "Конденсат" отримує замовлення від російської компанії "Татнефть", яка перебуває під санкціями Великої Британії та Канади.

Нагадаємо, країна-агресорка змушена терміново нарощувати закупівлі бензину та авіаційного гасу в країнах Азії через другу хвилю масштабного паливного дефіциту.

Зазначимо, священник РПЦ заявив, що росіянам слід смиренно ставитися до дефіциту палива та не висловлювати невдоволення чиновникам.

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