Россия стремится расширить зону активных боевых действий в Харьковской области (видео)
Россия активизировала попытки захвата новых территорий в Харьковской области. Постоянно происходят новые атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.
Россия планирует прорвать границу на Харьковщине
Российские войска продолжают увеличивать напряжение на Южно-Слобожанском направлении.
Это происходит в полосе обороны пограничной бригады "Гарт", отметили в ГПСУ.
Оккупанты в последние недели во время штурмов понесли большие потери. Теперь начали попытки прорыва на новых участках.
"В частности, малые пехотные группы врага предпринимают попытки инфильтрации в районе населенного пункта Артельне, что рядом с государственной границей Украины", - заявили в ГПСУ.
Какое противодействие пограничников
Пограничники фиксируют передвижение российских войск и уничтожают их личный состав и технику.
Этот процесс происходит как на украинской территории, так и во вражеском тылу, еще в начале выдвижения оккупантов в сторону Украины.
Напомним, что в начале июля в Харьковской области расширили зону эвакуации гражданских сразу из трех районов.
На Сумском направлении в конце июля ВСУ фиксируют меньшую активность российских диверсионно-разведывательных групп. В то же время интенсивность обстрелов не падает.