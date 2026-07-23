Россия стремится расширить зону активных боевых действий в Харьковской области (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

Россия планирует прорвать границу на Харьковщине

Российские войска продолжают увеличивать напряжение на Южно-Слобожанском направлении.

Это происходит в полосе обороны пограничной бригады "Гарт", отметили в ГПСУ.

Оккупанты в последние недели во время штурмов понесли большие потери. Теперь начали попытки прорыва на новых участках.

"В частности, малые пехотные группы врага предпринимают попытки инфильтрации в районе населенного пункта Артельне, что рядом с государственной границей Украины", - заявили в ГПСУ.

Какое противодействие пограничников

Пограничники фиксируют передвижение российских войск и уничтожают их личный состав и технику.

Этот процесс происходит как на украинской территории, так и во вражеском тылу, еще в начале выдвижения оккупантов в сторону Украины.