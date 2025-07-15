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"РФ не стремится к миру": Мелони поприветствовала изменение позиции Трампа в отношении Путина

Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мелони (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони поприветствовала изменение позиции президента США Дональда Трампа в отношении российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.

Мелони подчеркнула, что Россия не хочет мира, несмотря на готовность США к диалогу.

"Мы продолжаем не видеть никакого прогресса с российской стороны. Россия продолжает совершать все более жестокие атаки на гражданское население, демонстрируя, насколько мало Москва стремится к построению мира, к которому мы все стремимся, несмотря на готовность администрации Трампа к диалогу, который Путин решил не поддерживать", - отметила премьер.

Она добавила, что в Италии приветствуют изменение позиции США.

"Мы видим изменение позиции Соединенных Штатов и приветствуем его", - подчеркнула Мелони.

 

Трамп дал Путину 50 дней на заключение мирного соглашения

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным из-за отсутствия прогресса в мирных договоренностях по войне в Украине.

Он отметил, что ожидал мирного соглашения с Путиным еще два месяца назад, но этого не произошло.

В связи с этим Трамп пообещал ввести жесткие экономические меры против России: "Мы введем вторичные тарифы, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Это очень просто, и они будут на уровне 100. И так оно и будет".

Он также выразил надежду, что таких мер удастся избежать, но подчеркнул, что США готовы действовать жестко.

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