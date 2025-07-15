"РФ не стремится к миру": Мелони поприветствовала изменение позиции Трампа в отношении Путина

Мелони подчеркнула, что Россия не хочет мира, несмотря на готовность США к диалогу.

"Мы продолжаем не видеть никакого прогресса с российской стороны. Россия продолжает совершать все более жестокие атаки на гражданское население, демонстрируя, насколько мало Москва стремится к построению мира, к которому мы все стремимся, несмотря на готовность администрации Трампа к диалогу, который Путин решил не поддерживать", - отметила премьер.

Она добавила, что в Италии приветствуют изменение позиции США.

"Мы видим изменение позиции Соединенных Штатов и приветствуем его", - подчеркнула Мелони.