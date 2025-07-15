"Росія не прагне миру": Мелоні привітала зміну позиції Трампа щодо Путіна

Мелоні наголосила, що Росія не хоче миру, незважаючи на готовність США до діалогу.

"Ми продовжуємо не бачити жодного прогресу з російського боку. Росія продовжує здійснювати все більш жорстокі атаки на цивільне населення, демонструючи, наскільки мало Москва прагне до побудови миру, якого ми всі прагнемо, незважаючи на готовність адміністрації Трампа до діалогу, який Путін вирішив не підтримувати", - зазначила прем'єр.

Вона додала, що в Італії вітають зміну позиції США.

"Ми бачимо зміну позиції Сполучених Штатів і вітаємо її", - підкреслила Мелоні.