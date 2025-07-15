ua en ru
Вт, 15 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"РФ не стремится к миру": Мелони поприветствовала изменение позиции Трампа в отношении Путина

Вторник 15 июля 2025 20:48
UA EN RU
"РФ не стремится к миру": Мелони поприветствовала изменение позиции Трампа в отношении Путина Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мелони (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони поприветствовала изменение позиции президента США Дональда Трампа в отношении российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.

Мелони подчеркнула, что Россия не хочет мира, несмотря на готовность США к диалогу.

"Мы продолжаем не видеть никакого прогресса с российской стороны. Россия продолжает совершать все более жестокие атаки на гражданское население, демонстрируя, насколько мало Москва стремится к построению мира, к которому мы все стремимся, несмотря на готовность администрации Трампа к диалогу, который Путин решил не поддерживать", - отметила премьер.

Она добавила, что в Италии приветствуют изменение позиции США.

"Мы видим изменение позиции Соединенных Штатов и приветствуем его", - подчеркнула Мелони.

Трамп дал Путину 50 дней на заключение мирного соглашения

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным из-за отсутствия прогресса в мирных договоренностях по войне в Украине.

Он отметил, что ожидал мирного соглашения с Путиным еще два месяца назад, но этого не произошло.

В связи с этим Трамп пообещал ввести жесткие экономические меры против России: "Мы введем вторичные тарифы, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Это очень просто, и они будут на уровне 100. И так оно и будет".

Он также выразил надежду, что таких мер удастся избежать, но подчеркнул, что США готовы действовать жестко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Италия Дональд Трамп Мирные переговоры Перемирие России и Украины Режим прекращения огня Война в Украине
Новости
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Аналитика
Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия