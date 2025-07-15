"РФ не стремится к миру": Мелони поприветствовала изменение позиции Трампа в отношении Путина
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони поприветствовала изменение позиции президента США Дональда Трампа в отношении российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.
Мелони подчеркнула, что Россия не хочет мира, несмотря на готовность США к диалогу.
"Мы продолжаем не видеть никакого прогресса с российской стороны. Россия продолжает совершать все более жестокие атаки на гражданское население, демонстрируя, насколько мало Москва стремится к построению мира, к которому мы все стремимся, несмотря на готовность администрации Трампа к диалогу, который Путин решил не поддерживать", - отметила премьер.
Она добавила, что в Италии приветствуют изменение позиции США.
"Мы видим изменение позиции Соединенных Штатов и приветствуем его", - подчеркнула Мелони.
Трамп дал Путину 50 дней на заключение мирного соглашения
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным из-за отсутствия прогресса в мирных договоренностях по войне в Украине.
Он отметил, что ожидал мирного соглашения с Путиным еще два месяца назад, но этого не произошло.
В связи с этим Трамп пообещал ввести жесткие экономические меры против России: "Мы введем вторичные тарифы, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Это очень просто, и они будут на уровне 100. И так оно и будет".
Он также выразил надежду, что таких мер удастся избежать, но подчеркнул, что США готовы действовать жестко.
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