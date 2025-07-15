"Росія не прагне миру": Мелоні привітала зміну позиції Трампа щодо Путіна
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні привітала зміну позиції президента США Дональда Трампа щодо російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.
Мелоні наголосила, що Росія не хоче миру, незважаючи на готовність США до діалогу.
"Ми продовжуємо не бачити жодного прогресу з російського боку. Росія продовжує здійснювати все більш жорстокі атаки на цивільне населення, демонструючи, наскільки мало Москва прагне до побудови миру, якого ми всі прагнемо, незважаючи на готовність адміністрації Трампа до діалогу, який Путін вирішив не підтримувати", - зазначила прем'єр.
Вона додала, що в Італії вітають зміну позиції США.
"Ми бачимо зміну позиції Сполучених Штатів і вітаємо її", - підкреслила Мелоні.
Трамп дав Путіну 50 днів на укладання мирної угоди
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований російським диктатором Володимиром Путіним через відсутність прогресу у мирних домовленостях щодо війни в Україні.
Він зазначив, що очікував мирної угоди з Путіним ще два місяці тому, але цього не сталося.
У зв’язку з цим Трамп пообіцяв ввести жорсткі економічні заходи проти Росії: "Ми введемо вторинні тарифи, якщо не досягнемо угоди протягом 50 днів. Це дуже просто, і вони будуть на рівні 100. І так воно і буде".
Він також висловив сподівання, що таких заходів вдасться уникнути, але підкреслив, що США готові діяти жорстко.
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