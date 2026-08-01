Россия повторно атаковала Киев баллистикой: в городе прогремели взрывы

Россия в ночь на 1 августа повторно ударила по Киеву баллистикой. Это уже вторая атака за ночь, из-за чего город снова слышал громкую серию взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА и канал Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", - говорилось в сообщении в 03:17.

Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили, что существует угроза применения баллистики с северо-востока, после чего в направлении Киева были зафиксированы пуски ракет.

Уже в 03:20 в городе были слышны мощные взрывы.

Где объявлена тревога

По состоянию на 03:30 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как видно, тревога по-прежнему действует в большинстве регионов Украины.