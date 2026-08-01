Росія повторно атакувала Київ балістикою: у місті пролунали вибухи

Росія в ніч проти 1 серпня повторно вдарила по Києву балістикою. Це вже друга атака за ніч, через що місті знову було чути гучну серію вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА та канал Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йшлося у повідомленні о 03:17.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили, що існує загроза застосування балістики з північного сходу, після чого в напрямку Києва були зафіксовані пуски ракет.

Вже о 03:20 у місті було чути дуже потужні вибухи.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:30 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, тривога наразі досі у більшості регіонів України.