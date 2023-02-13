Утром РФ снова обстреляла Купянск, начались пожары, в Волчанске есть раненый

Утром в понедельник, 13 февраля, российские оккупанты вновь обстреляли Купянск Харьковской области. В городе повреждены жилые дома, произошли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"К счастью, никто не пострадал", – рассказал он.

Кроме этого, по его словам, в Волчанске, в результате попадания в частный дом, ранения получил 47-летний мужчина.

"Больше всего пострадали Купянск, Волчанск и пгт Двуречная. Там повреждены преимущественно частные жилые дома", - добавил Синегубов.

К тому же как добавил глава региона, за прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов обстрелял по меньшей мере 10 приграничных населенных пунктов Чугуевского и Купянского районов Харьковской области.