Утром РФ снова обстреляла Купянск, начались пожары, в Волчанске есть раненый
Утром в понедельник, 13 февраля, российские оккупанты вновь обстреляли Купянск Харьковской области. В городе повреждены жилые дома, произошли пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"К счастью, никто не пострадал", – рассказал он.
Кроме этого, по его словам, в Волчанске, в результате попадания в частный дом, ранения получил 47-летний мужчина.
"Больше всего пострадали Купянск, Волчанск и пгт Двуречная. Там повреждены преимущественно частные жилые дома", - добавил Синегубов.
К тому же как добавил глава региона, за прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов обстрелял по меньшей мере 10 приграничных населенных пунктов Чугуевского и Купянского районов Харьковской области.
Как сообщалось, по данным Синегубова, российские войска усиливают свое присутствие на линии фронта. Поэтому не исключается возможность контрнаступления противника в Харьковской области, но ВСУ готовы к такому сценарию.
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