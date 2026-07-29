Россия поставила на конвейер "Бандероли", которыми терроризирует Одещину

РФ запустила "Бандероль" в серию

В то же время эксперты отмечают, что конструкция изделия продолжает меняться, сообщил представитель ГУР во время пресс-конференции по демонстрации российского вооружения.

"Бандероль уже вышла из этапа испытаний и перешла в серийное производство", - отметил эксперт ГУР.

По озвученным характеристикам, ракета:

оснащена боевой частью массой около 150 килограммов,

развивает скорость 550-600 км/ч,

имеет дальность полета до 350-400 км.

Первоначально носителем "Бандероли" был средневысотный беспилотный летательный аппарат "Орион".

Однако сейчас запуск ракеты происходит с:

наземных пусковых установок, развернутых на территории временно оккупированного Крыма,

вертолетов Ми-28.

Что атакует "Бандероль"

Россия все активнее применяет "Бандероль" при ударах по югу Украины.

Ракета предназначена для поражения стационарных целей с заранее определенными координатами:

портовой инфраструктуры,

логистических узлов,

терминалов,

продовольственных складов.

При этом он не используется для поражения движущихся целей или судов.

Как говорит представитель ГУР, в последнее время Россия значительно увеличила применение этого средства поражения.

"Это создает для нас проблему, поскольку FPV-дроны-перехватчики против этой ракеты не работают", - добавил он.

В ходе обследования последствий ударов РФ по Одессе значительная часть новых средств поражения, которые удалось идентифицировать, относилась именно к этому типу ракет, отметили эксперты.

Иностранные компоненты в "Бандероле"

Бандероль содержит значительное количество электронных компонентов иностранного производства.

Например, производства:

США,

Швейцарии,

Японии,

Китая,

Южной Кореи.

Украинские специалисты исследуют преимущественно сбитые ракеты или не сдетонировавшие. Информацию об обнаруженных компонентах, включая серийные номера, передают международным партнерам. Это позволяет усилить экспортный контроль и санкционную политику.

S8000 "Бандероль"

Для полета ракета использует китайский турбореактивный двигатель производства Swiwin массой 8,5 кг. При максимальной частоте вращения 65000 об/мин он развивает тягу до 81,6 кгс.

При таких характеристиках двигателя заявленная дальность полета ракеты достигает 500 км.

Ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью типа ОФБЧ-150 общей массой 114,3 кг, из которых 49,5 кг приходится на взрывчатое вещество.