Россия поставила на конвейер "Бандероли", которыми терроризирует Одещину

Страна-агрессор завершила испытание новой легкой крылатой ракеты S8000 "Бандероль" и перешла к ее серийному производству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".
В то же время эксперты отмечают, что конструкция изделия продолжает меняться, сообщил представитель ГУР во время пресс-конференции по демонстрации российского вооружения.
"Бандероль уже вышла из этапа испытаний и перешла в серийное производство", - отметил эксперт ГУР.
По озвученным характеристикам, ракета:
Первоначально носителем "Бандероли" был средневысотный беспилотный летательный аппарат "Орион".
Однако сейчас запуск ракеты происходит с:
Россия все активнее применяет "Бандероль" при ударах по югу Украины.
Ракета предназначена для поражения стационарных целей с заранее определенными координатами:
При этом он не используется для поражения движущихся целей или судов.
Как говорит представитель ГУР, в последнее время Россия значительно увеличила применение этого средства поражения.
"Это создает для нас проблему, поскольку FPV-дроны-перехватчики против этой ракеты не работают", - добавил он.
В ходе обследования последствий ударов РФ по Одессе значительная часть новых средств поражения, которые удалось идентифицировать, относилась именно к этому типу ракет, отметили эксперты.
Бандероль содержит значительное количество электронных компонентов иностранного производства.
Например, производства:
Украинские специалисты исследуют преимущественно сбитые ракеты или не сдетонировавшие. Информацию об обнаруженных компонентах, включая серийные номера, передают международным партнерам. Это позволяет усилить экспортный контроль и санкционную политику.
Для полета ракета использует китайский турбореактивный двигатель производства Swiwin массой 8,5 кг. При максимальной частоте вращения 65000 об/мин он развивает тягу до 81,6 кгс.
При таких характеристиках двигателя заявленная дальность полета ракеты достигает 500 км.
Ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью типа ОФБЧ-150 общей массой 114,3 кг, из которых 49,5 кг приходится на взрывчатое вещество.
Напомним, днем 28 июля Россия била по Николаевщине "Шахедами", "Бандеролями" и КАБами. Есть разрушения и четверо пострадавших.
Россияне стали чаще использовать реактивные дроны, гибридные баражирующие боеприпасы или малогабаритные крылатые ракеты "Бандероль" для ударов по Украине. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.