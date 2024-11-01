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Россия усиливает цифровой авторитаризм и репрессии в информпространстве, - ISW

Пятница 01 ноября 2024 04:29
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Россия усиливает цифровой авторитаризм и репрессии в информпространстве, - ISW Фото: в РФ усиливают цифровой авторитаризм, используя опыт КНДР (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Северная Корея и Российская Федерация подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых коммуникаций. Оно призвано усилить цифровой авторитаризм Кремля и внутренние репрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Министерство информационных технологий Северной Кореи и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России 30 октября подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает сотрудничество в области связи, информационных технологий и цифрового развития.

В отчете напомнили, что в июле этого года Россия и КНДР подписали соглашение о совместной работе между российской и северокорейской генеральными прокуратурами. После этого генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что Россия хочет ознакомиться с северокорейской судебной практикой, в частности, в сферах связи и информационных технологий.

ISW ранее оценивал, что это соглашение между прокуратурами, вероятно, является частью усилий Кремля, направленных на расширение арсенала российских методов внутреннего контроля и укрепления контроля над российским информационным пространством. В частности, через платформы обмена сообщениями и услуги виртуальных частных сетей (VPN).

"Подробности соглашения о цифровых коммуникациях от 30 октября непонятны. Но оно, вероятно, так же направлено на расширение российских инструментов репрессий во внутреннем информационном пространстве", - говорится в отчете ISW.

Войска КНДР на войне против Украины

На прошлой неделе украинская разведка сообщила, что Северная Корея отправила военных для помощи России в войне против Украины. По данным ГУР, до конца года около 12 тысяч северокорейских военных прибудут для участия в боях в Курской области.

Также Пхеньян отправил в Россию трех генералов, одним из которых является заместитель начальника Генштаба КНДР.

По данным Госдепартамента, на сегодняшний день в Курской области находятся 8 тысяч северокорейских военных.

Между тем российские солдаты не рады такому решению Кремля и враждебно относятся к своим коллегам из КНДР.

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