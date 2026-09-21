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Россия расширяет завод, который позволит производить на 78% больше дронов каждый год - Politico

03:41 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Россия расширяет завод, который позволит производить на 78% больше дронов каждый год - Politico Фото: россияне способны производить 36 тысяч "Гераней" в год (Getty Images)
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Россия готовит резкое наращивание производства углеродного волокна для дронов-камикадзе - ключевого материала для их корпуса. Это позволит Кремлю производить десятки тысяч дополнительных ударных беспилотников каждый год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на POLITICO.

Расширение завода "Алабуга-Волокно" в Татарстане позволит Москве производить дополнительные 500 тонн углеродного волокна военного класса ежегодно до 2029 - этот материал критически важен для корпуса дрона.

По оценке экспертов, это будет означать дополнительные 28 тысяч вооруженных дронов ежегодно – рост на 78% по сравнению с нынешним уровнем. В настоящее время Россия способна производить более 36 тысяч "Гераней" в год.

Завод и материнская компания UMATEX находятся под санкциями США, Британии и других западных стран. Ранее в этом году предприятие уже получало замаскированную партию химикатов для углеродного волокна из Китая.

Планы расширения получил Украинский центр безопасности и сотрудничества (USCC) – их подлинность подтвердили профильный комитет Палаты представителей США и украинское правительство. Спутниковые снимки за май-июль показывают, что территория рядом с заводом уже расчищается под строительство.

Москва стремится снизить зависимость от импорта из Китая и наращивает собственное производство - в рамках национального проекта страна планирует выпускать около 130 тысяч дронов к 2030 году и до 350 тысяч - к 2035-му.

Напомним, ГУР МОУ уже показало, из чего Россия делает дроны "Герань" в Алабуге - разведка обнародовала данные о 20 единицах иностранного технологического оборудования, которое используют для производства беспилотников в особой экономической зоне.

На днях разведка также обнародовала на портале War&Sanctions данные о предприятиях концерна "Радиоэлектронные технологии" холдинга "Ростех" - треть из них до сих пор не находятся ни под какими санкциями, хотя продукция концерна используется в производстве систем РЭБ, электродвигателей и навигационных систем для БПЛА.

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