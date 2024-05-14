Россия усилила "теневую войну" против всех стран Европы, - Каллас

"Россия усилила теневую войну против всех европейских стран. Она хочет действительно напугать и запугать свободный мир, чтобы отпугнуть нас от помощи Украине", - сказала она.

В ходе встречи с главами правительств стран Северной Европы и Балтии Каллас отметила, что государства-партнеры и союзники не должны подвергаться российскому давлению в этом вопросе.

"Мы не должны бояться", - подчеркнула эстонский чиновник.

Встреча глав правительств стран Европы

В понедельник, 13 мая, в Стокгольме премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьерами Северных стран.

Глава шведского правительства заявил, что сотрудничество стран Северной Европы и Балтии сейчас "глубже, чем когда-либо", и оно подкреплено растущими угрозами безопасности со стороны России после ее широкомасштабного вторжения в Украину.

Также в тот же день три премьер-министра стран Балтии встретились в столице Литвы Вильнюсе, где заявили, что запугивание Москвы не откажет их от поддержки Украины.

Как заявила премьер Латвии Эвика Силиня, РФ "должна проиграть войну ради Украины, европейской безопасности и мировому порядку".

"Мы должны помнить, что мы живем в военное время в Европе. Это война, волнующая общества в Европе. И эта война разрастается именно у нас по соседству", - отметила она.

Помощь Эстонии для Украины

Напомним, Эстония, как и другие страны Балтии, активно помогают Украине после начала широкомасштабной военной агрессии РФ. Государства предоставляют Киеву как оборонную, так и гуманитарную, финансовую и политическую поддержку.

Ранее сообщалось, что в марте Эстония предоставила Украине пакет военной помощи на сумму 20 млн евро. Также Таллин предложил план финансирования Украины на 120 млрд евро.

Недавно в Минобороны Украины сообщили, что Эстония передаст средства для усиления собственного киберпространства в рамках ІТ-коалиции.

Добавим, по словам советника президента по национальной безопасности Эстонии Мадиса Ролла, правительство страны обсуждает возможность отправки войск в Украину для "тыловых работ".