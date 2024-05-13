Эстония рассматривает возможность отправки войск в Украину для "тыловых работ", - СМИ

Правительство Эстонии обсуждает возможность отправки войск в западную Украину, которые взяли бы на себя непрямые боевые, тыловые функции украинских военных, чтобы освободить их для борьбы на фронте.

Об этом заявил советник президента по национальной безопасности Эстонии Мадис Ролл, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Breaking Defense .

По его словам, в настоящее время исполнительные власти проводят анализ такого возможного шага. И хотя "Эстония предпочла бы совершать такие действия в рамках полной миссии НАТО, чтобы продемонстрировать более широкую объединенную силу и решительность", он не исключил, что Эстония будет действовать в составе меньшей коалиции.

"Обсуждения продолжаются. Мы должны рассматривать все возможности. Мы не должны ограничивать себя в том, что мы можем сделать", - отметил Ролл.

Он также добавил, что не исключено, что страны НАТО, которые выступают против такого шага, со временем изменят свое мнение.

Как отмечает издание, комментарии Ролла появились после того, как глава эстонских сил обороны генерал Мартин Херем на прошлой неделе рассказал, что несколько месяцев назад в армии обсуждали вопросы об отправке войск на запад Украины для выполнения таких работ, как медицинское обслуживание, логистика или противовоздушная оборона неких западных городов. Однако после того, как идея вызвала общественное возмущение, эти обсуждения прекратились.