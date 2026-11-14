ua en ru
Сб, 14 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Перемирие в Константиновке может сыграть на руку РФ: ISW раскрыл замысел Кремля

10:12 14.11.2026 Сб
3 мин
aimg Мария Науменко
Перемирие в Константиновке может сыграть на руку РФ: ISW раскрыл замысел Кремля Фото: российские военные (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Кремль настаивает на перемирии в Константиновке под предлогом гражданской эвакуации. Однако пауза в боях может помочь русским войскам подготовить наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

13 ноября спикер Кремля Дмитрий Песков снова назвал важной инициативу российского диктатора Владимира Путина по проведению гуманитарной миссии в Константиновке. Глава Кремля озвучил это предложение 12 ноября во время обращения к спецпосланнику президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Песков заявил, что инициатива должна стать продолжением гуманитарной работы, которую проводили недавно в оккупированных Олешках. Он также призвал американских и европейских чиновников оказывать давление на Украину, чтобы она согласилась на локальное перемирие в Константиновке. По замыслу российской стороны это позволило бы эвакуировать гражданских из города.

Сам Песков и помощник Путина Юрий Ушаков утверждали, что Виткофф и Кушнер активно поддержали такое предложение.

В то же время в ISW отмечают, что провести в Константиновке перемирие по аналогии с Олешками невозможно из-за разной ситуации на фронте. Российские войска не контролируют Константиновку, в то время как Олешки находятся под полной оккупацией РФ.

Аналитики напоминают, что с 1 сентября 2026 зафиксировали признаки присутствия по меньшей мере 41 украинской позиции в Константиновке и ее окрестностях. Это противоречит заявлению Путина от 3 июля, а также многомесячным утверждениям российских властей о якобы установлении контроля над городом.

Ситуация в Олешках другая. Этот населенный пункт расположен примерно в 3,7 км от линии фронта и полностью контролируется русскими войсками. Во время гуманитарной операции там украинские и российские силы должны были договориться о прекращении обстрелов через Днепр, разделяющий позиции сторон.

Зачем Кремлю перемирие в Константиновке

В ISW считают, что Кремль может иметь другую цель, чем заявленная эвакуация гражданского населения. Аналитики предполагают, что Россия стремится использовать временное прекращение огня для наращивания военных сил в районе Константиновки.

Такое усиление группировки может создать условия для дальнейшего наступления русских войск на север в направлении Дружковки.

Этот город является одним из наиболее укрепленных населенных пунктов украинской оборонной линии, известной как "Фортечный пояс". Поэтому, по оценке ISW, временное перемирие может помочь России подготовиться к наступательным действиям на этом участке фронта.

Что предшествовало

Идея гуманитарной миссии в Константиновке возникла после того, как в конце октября аналогичную операцию провели в оккупированных Олешках Херсонской области. Тогда с 27 октября по 1 ноября там действовал режим тишины, который позволил организовать эвакуацию местных жителей.

Гуманитарный конвой вывез более 750 человек: часть из них отправилась в Россию, однако большинство вернулось на подконтрольную Украине территорию. К операции присоединилась первая леди США Мелания Трамп.

Уже 12 ноября Владимир Путин предложил провести подобную гуманитарную миссию в Константиновке. В Кремле призвали Украину согласиться на локальное перемирие для эвакуации гражданских.

В то же время, украинская сторона предупредила, что Россия может использовать паузу для ротации войск и усиления своих позиций.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Константиновка Украина Российская Федерация Эвакуация Гуманитарная помощь Донецкая область
Новости
Россия атаковала Украину 96 дронами: сколько целей сбила ПВО
Россия атаковала Украину 96 дронами: сколько целей сбила ПВО
Аналитика
Что происходит после поджога по заказу РФ: блиц с эстонским производителем НРК TheMIS
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Что происходит после поджога по заказу РФ: блиц с эстонским производителем НРК TheMIS