Перемирие в Константиновке может сыграть на руку РФ: ISW раскрыл замысел Кремля

Кремль настаивает на перемирии в Константиновке под предлогом гражданской эвакуации. Однако пауза в боях может помочь русским войскам подготовить наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

13 ноября спикер Кремля Дмитрий Песков снова назвал важной инициативу российского диктатора Владимира Путина по проведению гуманитарной миссии в Константиновке. Глава Кремля озвучил это предложение 12 ноября во время обращения к спецпосланнику президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Песков заявил, что инициатива должна стать продолжением гуманитарной работы, которую проводили недавно в оккупированных Олешках. Он также призвал американских и европейских чиновников оказывать давление на Украину, чтобы она согласилась на локальное перемирие в Константиновке. По замыслу российской стороны это позволило бы эвакуировать гражданских из города.

Сам Песков и помощник Путина Юрий Ушаков утверждали, что Виткофф и Кушнер активно поддержали такое предложение.

В то же время в ISW отмечают, что провести в Константиновке перемирие по аналогии с Олешками невозможно из-за разной ситуации на фронте. Российские войска не контролируют Константиновку, в то время как Олешки находятся под полной оккупацией РФ.

Аналитики напоминают, что с 1 сентября 2026 зафиксировали признаки присутствия по меньшей мере 41 украинской позиции в Константиновке и ее окрестностях. Это противоречит заявлению Путина от 3 июля, а также многомесячным утверждениям российских властей о якобы установлении контроля над городом.

Ситуация в Олешках другая. Этот населенный пункт расположен примерно в 3,7 км от линии фронта и полностью контролируется русскими войсками. Во время гуманитарной операции там украинские и российские силы должны были договориться о прекращении обстрелов через Днепр, разделяющий позиции сторон.

Зачем Кремлю перемирие в Константиновке

В ISW считают, что Кремль может иметь другую цель, чем заявленная эвакуация гражданского населения. Аналитики предполагают, что Россия стремится использовать временное прекращение огня для наращивания военных сил в районе Константиновки.

Такое усиление группировки может создать условия для дальнейшего наступления русских войск на север в направлении Дружковки.

Этот город является одним из наиболее укрепленных населенных пунктов украинской оборонной линии, известной как "Фортечный пояс". Поэтому, по оценке ISW, временное перемирие может помочь России подготовиться к наступательным действиям на этом участке фронта.

Что предшествовало

Идея гуманитарной миссии в Константиновке возникла после того, как в конце октября аналогичную операцию провели в оккупированных Олешках Херсонской области. Тогда с 27 октября по 1 ноября там действовал режим тишины, который позволил организовать эвакуацию местных жителей.

Гуманитарный конвой вывез более 750 человек: часть из них отправилась в Россию, однако большинство вернулось на подконтрольную Украине территорию. К операции присоединилась первая леди США Мелания Трамп.