Россия повредила консульство Польши в Одессе во время ночной атаки
В результате российской атаки на Одессу в ночь на 13 января было повреждено Генеральное консульство Польши.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написал спикер Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр в соцсети X.
По его словам, во время удара никто из сотрудников дипломатического учреждения не пострадал.
"Большое уважение всей команде Министерства иностранных дел Республики Польша, которая работает в Украине", - написал Вевюр.
Польская сторона сейчас выясняет все обстоятельства инцидента и масштабы повреждений.
Последние атаки на Одессу
Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины.
В частности российские беспилотники несколькими волнами атаковали Одессу. В результате удара ранения получили пять человек.
Обстрелы задели центральную часть города: вспыхнули пожары в нежилом здании, фитнес-центре, профессиональном лицее и гараже с легковым авто. Также повреждены фасады и выбиты окна в шести многоквартирных домах и детском саду.
Также мы писали, что в результате ночной атаки россиян на Одессу пострадали два энергообъекта ДТЭК.
"Разрушения значительные, восстановление требует времени. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом", - говорится в сообщении.
Кроме этого, пострадали два гаража и девять автомобилей. В городе работают оперативные штабы по ликвидации последствий атаки. Отметим, что сутками ранее Одесса также находилась под вражеским ударом - тогда без света остались около 33,5 тысячи домохозяйств.