Россия повредила консульство Польши в Одессе во время ночной атаки

Одесса, Вторник 13 января 2026 18:52
Россия повредила консульство Польши в Одессе во время ночной атаки Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В результате российской атаки на Одессу в ночь на 13 января было повреждено Генеральное консульство Польши.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал спикер Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр в соцсети X.

По его словам, во время удара никто из сотрудников дипломатического учреждения не пострадал.

"Большое уважение всей команде Министерства иностранных дел Республики Польша, которая работает в Украине", - написал Вевюр.

Польская сторона сейчас выясняет все обстоятельства инцидента и масштабы повреждений.

Последние атаки на Одессу

Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины.

В частности российские беспилотники несколькими волнами атаковали Одессу. В результате удара ранения получили пять человек.

Обстрелы задели центральную часть города: вспыхнули пожары в нежилом здании, фитнес-центре, профессиональном лицее и гараже с легковым авто. Также повреждены фасады и выбиты окна в шести многоквартирных домах и детском саду.

Также мы писали, что в результате ночной атаки россиян на Одессу пострадали два энергообъекта ДТЭК.

"Разрушения значительные, восстановление требует времени. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом", - говорится в сообщении.

Кроме этого, пострадали два гаража и девять автомобилей. В городе работают оперативные штабы по ликвидации последствий атаки. Отметим, что сутками ранее Одесса также находилась под вражеским ударом - тогда без света остались около 33,5 тысячи домохозяйств.

