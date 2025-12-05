Россия распространяет пропаганду во Франции, создавая фейковые копии известных СМИ, - ЦПД

По данным ЦПД, эта сеть связана с операцией "Шторм-1516" (Doppelgänger), которую координирует пропагандист Джон Марк Дуган - один из ключевых исполнителей прокремлевских кампаний в Европе. Ранее Центр сообщал о похожей сети CopyCop, которую также связывают с деятельностью Дугана.

Механика операции предусматривает публикацию тысяч ИИ-сгенерированных статей, стилистически идентичных контенту локальных СМИ. Маскировка под реальные французские издания позволяет фейкам быстро проникать в публичный дискурс и влиять на общественное мнение. С октября наблюдается существенный рост количества материалов, распространяемых по сети.

В ЦПИ отмечают, что цель Кремля - подорвать доверие французского общества к институтам и дискредитировать президента Эмманюэля Макрона накануне муниципальных выборов 2026 года. Для Франции и ЕС это очередное предупреждение: без обновления инструментов киберзащиты и масштабных программ медиаграмотности демократические процессы остаются уязвимыми к российским информационным атакам.