Россия распространяет дезинформацию о позиции Франции по войне в Украине, - МИД
Министерство иностранных дел Франции обвиняет Россию в дезинформации о позиции французов в отношении войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
Заместитель пресс-секретаря МИД Франции Франсуа Дельмас заявил, что Россия занимается распространением дезинформации о роли французов в войне в Украине и мирных переговорах.
Накануне спикер МИД России Мария Захарова заявила, что президент Макрон, как лидер страны-члена НАТО знает, сколько сделал альянс для дестабилизации ситуации в Украине.
Дельмас отметил, что Россия является агрессором против Украины в войне, а Киев защищает свой суверенитет и свою территориальную целостность.
Он добавил, что во время последнего телефонного разговора с Зеленским Макрон подтвердил поддержку Францией Украины положить конец российской агрессии.
Ранее мы писали, во время встречи в Пекине Макрона и Си Цзиньпиня китайский лидер предложил президенту Франции помочь разрешить "украинский кризис".
Напомним, Макрон не смог изменить позицию Си Цзиньпина относительно войны РФ против Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.