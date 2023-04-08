ua ru
Сб, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия распространяет дезинформацию о позиции Франции по войне в Украине, - МИД

Новина українською →
Суббота 08 апреля 2023 05:52
Россия распространяет дезинформацию о позиции Франции по войне в Украине, - МИД Фото: Россия распространяет дезинформацию о позиции Франции в отношении войны в Украине (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министерство иностранных дел Франции обвиняет Россию в дезинформации о позиции французов в отношении войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Заместитель пресс-секретаря МИД Франции Франсуа Дельмас заявил, что Россия занимается распространением дезинформации о роли французов в войне в Украине и мирных переговорах.

Накануне спикер МИД России Мария Захарова заявила, что президент Макрон, как лидер страны-члена НАТО знает, сколько сделал альянс для дестабилизации ситуации в Украине.

Дельмас отметил, что Россия является агрессором против Украины в войне, а Киев защищает свой суверенитет и свою территориальную целостность.

Он добавил, что во время последнего телефонного разговора с Зеленским Макрон подтвердил поддержку Францией Украины положить конец российской агрессии.

Ранее мы писали, во время встречи в Пекине Макрона и Си Цзиньпиня китайский лидер предложил президенту Франции помочь разрешить "украинский кризис".

Напомним, Макрон не смог изменить позицию Си Цзиньпина относительно войны РФ против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Эммануэль Макрон Война России против Украины
NEWS
С улицы – в военкомат. Как распознать нарушения при вручении повесток в Украине
С улицы – в военкомат. Как распознать нарушения при вручении повесток в Украине
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян