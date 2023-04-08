Росія поширює дезінформацію про позицію Франції щодо війни в Україні, - МЗС

Фото: Росія поширює дезінформацію про позицію Франції стосовно війни в Україні (GettyImages)

Міністерство закордонних справ Франції звинувачує Росію в дезінформації про позицію французів стосовно війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.