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Росія поширює дезінформацію про позицію Франції щодо війни в Україні, - МЗС

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Субота 08 квітня 2023 05:52
Росія поширює дезінформацію про позицію Франції щодо війни в Україні, - МЗС Фото: Росія поширює дезінформацію про позицію Франції стосовно війни в Україні (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністерство закордонних справ Франції звинувачує Росію в дезінформації про позицію французів стосовно війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Заступник речника МЗС Франції Франсуа Дельмас заявив, що Росія займається поширенням дезінформації про роль французів у війні в Україні та мирних переговорах.

Напередодні речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що президент Макрон, як лідер країни-члена НАТО знає, скільки зробив альянс для дестабілізації ситуації в Україні.

Дельмас зазначив, що Росія є агресором проти України у війні, а Київ захищає "свій суверенітет і свою територіальну цілісність".

Він додав, що під час останньої телефонної розмови з Зеленським Макрон підтвердив підтримку Францією України покласти край російській агресії.

Раніше ми писали, під час зустрічі у Пекіні Макрона та Сі Цзіньпіня, китайський лідер запропонував президенту Франції допомогти вирішити "українську кризу".

Нагадаємо, Макрон не зміг змінити позицію Сі Цзіньпіна щодо війни РФ проти України.

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