Россия нарушит резолюции ООН, если купит оружие у Северной Кореи, - Госдеп США

"Любое сотрудничество в области безопасности или сделка по продаже оружия между Северной Кореей и Россией, безусловно, нарушит ряд резолюций Совета Безопасности ООН", - отметил Патель.

Он также уточнил, что у США есть информация о планах России расширить военное сотрудничество с Северной Кореей.

По его словам, Россия в своей агрессивной войне против Украины опирается на одни из самых отчужденных стран мира - Северную Корею и Иран.

Что предшествовало

Напомним, несколько недель назад координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что Россия планирует начать покупку оружия у Северной Кореи. Она хочет получить от КНДР артиллерийские снаряды.

Позже пресс-секретарь министерства объединения Южной Кореи Ку Бен Сам заявил, что диктатор Ким Чен Ын готовится начать экспорт снарядов. Он уже посетил крупнейшие заводы.

При этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что наша страна не наблюдает поставок северокорейского оружия в Россию.