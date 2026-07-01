Россия начала импортировать топливо из Индии на фоне масштабного дефицита, - Reuters

Россия начала морской импорт бензина из Индии, пытаясь смягчить последствия дефицита топлива, вызванного ударами Украины по ее энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Агентство отмечает, что из-за дефицита топлива в России вводятся нормы выдачи, на заправках образуются длинные очереди, а цены на бензин выросли до рекордного уровня.

Вчера 30 июня страна-агрессор заявила, что поддерживает контакты с другими странами и обсуждает вопросы импорта топлива по приемлемым ценам.

Источник в отрасли сообщил, что из Индии в Россию было отправлено не менее 60 000 метрических тонн бензина. Другой источник отметил, что были отправлены два танкера, каждый из которых перевозил от 30 000 до 40 000 тонн.

Третий источник сообщил, что в целом Россия планирует ежемесячно импортировать 400 000 тонн бензина из разных стран, в том числе из соседней Беларуси, которая уже экспортирует топливо в Россию.

Отмечается, что потребление бензина в России составляет по меньшей мере 110 000 тонн в сутки летом, когда спрос на топливо высок. Reuters отметило, что пока неизвестно, какая именно индийская нефтеперерабатывающая компания будет поставлять бензин в страну-агрессор.

Напомним, рынок горючего России столкнулся с серьезными трудностями после ряда ударов по российским НПЗ. На этом фоне цены на бензин в стране-агрессоре показали самый стремительный рост за последние 20 лет.