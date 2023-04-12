В Беларуси уменьшилось количество российских самолетов, - "Гаюн"

Россия продолжает размещать свои авиационные группировки на территории Белоруссии. Однако их количество уменьшилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".

Однако среди этой авиации нет самолетов-носителей "Кинжалов" - их носителями являются МиГ-31К и Ту-22М. Кроме этого, в марте самолет ДРЛО А-50У после полученных повреждений полетел на 325-й авиационный ремонтный завод в Таганроге.

Так, с октября 2022 года на территории аэродромов Беларуси находилось:

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Беларуси с утра фиксируют активность вертолетов российских войск. Некоторые из них приземлились поближе к границам с Украиной.

Напомним, британская разведка разъяснила важность повреждения российского разведывательного самолета А-50, дислоцировавшегося в Беларуси.

Добавим, что на аэродроме "Мачулищи" в Белоруссии, где расположена российская авиация, днем 8 марта раздался сигнал воздушной тревоги.

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