Россия возобновила наступление в сторону Липцов в Харьковской области, - ОСГВ "Днепр"

Пятница 19 сентября 2025 13:42
Россия возобновила наступление в сторону Липцов в Харьковской области, - ОСГВ "Днепр" Фото: Россия возобновила наступление в сторону Липцов в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

За прошедшие сутки, 18 сентября, российские войска возобновили наступательные действия в сторону населенного пункта Липцы, что в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСГВ "Днепр".

"На Южно-Слобожанском направлении враг безуспешно атаковал в Волчанске и возобновил наступательные действия в направлении Липцов", - говорится в сообщении военных.

Также на Купянском направлении противник не оставляет попыток закрепиться в районе Купянска. Силы обороны сдерживают врага.

Напомним, как сообщил Генштаб в утренней сводке, на Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в направлении Бологовки.

Что известно о Липцах

Село Липцы, расположенное в Харьковской области на границе с Россией, стало важным стратегическим объектом в ходе войны России против Украины. В течение 2022-2024 годов Липцы неоднократно переходили из рук в руки, переживая периоды оккупации и освобождения украинскими войсками.

Оккупация и освобождение

В сентябре 2022 года Липцы захватили российские войска, вывезя около половины населения. Украинские силы освободили село в мае 2023 года, но оно было почти разрушено.

В 2024 году Липцы снова попали под контроль врага, однако в середине октября Силы обороны Украины провели пятимесячную операцию по освобождению лесного массива вблизи села, оттеснив противника от Харькова и восстановив контроль над стратегической территорией.

Стратегическое значение

Липцы имеют важное стратегическое значение из-за своего расположения на высотах, что позволяет контролировать окружающую территорию.

Во время наступления российских войск в мае 2024 года бригада "Хартия" встретила врага уже в окрестностях Липцов и смогла оттеснить его.

С тех пор украинские военные продолжают удерживать село и окружающие территории, не позволяя врагу продвигаться дальше.

В начале 2025 года Липцы остаются под контролем Сил обороны Украины. Российские войска продолжают пытаться атаковать село, но без успеха.

Харьков Война в Украине
