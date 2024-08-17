Россия пока не демонстрирует никакой готовности к переговорам с Украиной, - посол Германии
Германия не наблюдает, чтобы Россия демонстрировала какую-либо готовность к мирным переговорам с Украиной. Также Москва выдвигает завышенные условия для диалога.
Об этом заявил посол Германии в России Александер Граф Ламбсдорф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.
"В настоящее время российская сторона не демонстрирует никакой готовности к переговорам, но настаивает на завышенных предварительных условиях", - отметил немецкий дипломат.
Он добавил, что когда российский диктатор Владимир Путин выдвигает условия для начала переговоров, которые предусматривают вывод украинских военных из четырех областей, "становится ясно, что за этим не стоит никакой серьезности".
По словам Ламбсдорфа, "в один прекрасный день" Россия должна понять, что такой войной она добивается гораздо меньших результатов, чем ставила перед собой, и что наносит себе серьезный ущерб на международном уровне.
При этом дипломат отметил, что операция украинских защитников в Курской области заставляет Россию нервничать. Для пограничных войск, секретных служб, военных, а также для населения РФ успех украинцев был "неприятным сюрпризом".
Что предшествовало
Напомним, перед первым саммитом мира российский диктатор Владимир Путин придумал новые условия для мирных переговоров с Украиной.
Глава Кремля потребовал, чтобы Украина полностью вывела своих военных из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Также вторым его условием было то, что украинские власти должны полностью отказаться от намерения вступить в НАТО.
Путин заверял, что если условия будут выполнены, то власти РФ якобы в тот же момент отдадут приказ прекратит огонь и начать переговоры.
Более детально о таком ультиматуме диктатора - в материале РБК-Украина.
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