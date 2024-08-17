Росія поки не демонструє жодної готовності до переговорів з Україною, - посол Німеччини

Німеччина не спостерігає, щоб Росія демонструвала готовність до мирних переговорів з Україною. Також Москва висуває завищені умови для діалогу.

Про це заявив посол Німеччини в Росії Александер Граф Ламбсдорф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA .

"Наразі російська сторона не демонструє жодної готовності до переговорів, але наполягає на завищених попередніх умовах", - зазначив німецький дипломат.

Він додав, що коли російський диктатор Володимир Путін висуває умови для початку переговорів, які передбачають виведення українських військових із чотирьох областей, "стає ясно, що за цим не стоїть жодної серйозності".

За словами Ламбсдорфа, "одного прекрасного дня" Росія має зрозуміти, що такою війною вона досягає набагато менших результатів, ніж ставила перед собою, і що завдає собі серйозної шкоди на міжнародному рівні.

При цьому дипломат зазначив, що операція українських захисників у Курській області змушує Росію нервувати. Для прикордонних військ, секретних служб, військових, а також для населення РФ успіх українців був "неприємним сюрпризом".