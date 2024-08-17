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Росія поки не демонструє жодної готовності до переговорів з Україною, - посол Німеччини

Субота 17 серпня 2024 11:42
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Росія поки не демонструє жодної готовності до переговорів з Україною, - посол Німеччини Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина не спостерігає, щоб Росія демонструвала готовність до мирних переговорів з Україною. Також Москва висуває завищені умови для діалогу.

Про це заявив посол Німеччини в Росії Александер Граф Ламбсдорф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

"Наразі російська сторона не демонструє жодної готовності до переговорів, але наполягає на завищених попередніх умовах", - зазначив німецький дипломат.

Він додав, що коли російський диктатор Володимир Путін висуває умови для початку переговорів, які передбачають виведення українських військових із чотирьох областей, "стає ясно, що за цим не стоїть жодної серйозності".

За словами Ламбсдорфа, "одного прекрасного дня" Росія має зрозуміти, що такою війною вона досягає набагато менших результатів, ніж ставила перед собою, і що завдає собі серйозної шкоди на міжнародному рівні.

При цьому дипломат зазначив, що операція українських захисників у Курській області змушує Росію нервувати. Для прикордонних військ, секретних служб, військових, а також для населення РФ успіх українців був "неприємним сюрпризом".

Що передувало

Нагадаємо, перед першим самітом миру російський диктатор Володимир Путін вигадав нові умови для мирних переговорів з Україною.

Глава Кремля вимагав, щоб Україна повністю вивела своїх військових із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Також другою його умовою було те, що українська влада має повністю відмовитися від наміру вступити до НАТО.

Путін запевняв, що якщо умови будуть виконані, то влада РФ нібито в той же момент віддасть наказ припинить вогонь і розпочати переговори.

Більш детально про такий ультиматум диктатора - у матеріалі РБК-Україна.

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