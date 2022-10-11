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За время действия зерновой сделки из Украины экспортировали 7 млн тонн агропродукции

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Украина, Вторник 11 октября 2022 13:40
За время действия зерновой сделки из Украины экспортировали 7 млн тонн агропродукции Фото: из Украины уже экспортировали 7 млн тонн агропродукции (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 7 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 316 судов с продовольствием в страны Азии, Европы и Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры .

По данным пресс-службы, 11 октября из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск" вышли 7 судов. На борту 177,5 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Среди них балкер SEA PEARL J, который доставит 30 тысяч тонн пшеницы в Тунис.

Также от причалов Одесского и Южного портов вышли суда LUCKY TRADER и ERDEK соответственно. Из порта Черноморска вышли балкеры HAZAR S, SEA PEARL J, INCE EVRENYE, MILINA, MAGNUM POWER.

Напомним, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, разблокировавшее экспорт украинского зерна по Черному морю. Первое судно с зерном из порта "Одесса" вышло 1 августа.

Как сообщало РБК-Украина, правительство Украины приняло решение предоставить 50 тыс. тонн пшеницы в рамках гуманитарной помощи населению Эфиопии и Сомали.

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