Россия угрожает участникам саммита мира, но сорвать его не сможет, - Зеленский

Российская Федерация угрожает участникам саммита мира дестабилизацией, однако это не помешает проведению саммита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Готовим наши дипломатические ответы на российские попытки ослабить саммит мира, который уже через две недели начнется. Сорвать саммит Россия уже не сможет, хотя и очень старается это сделать. Давит на лидеров, откровенно угрожает разным государствам дестабилизацией", - рассказал глава государства.

Он подчеркнул, что данные действия РФ являются следствием того, что мир дал государству-террористу слишком много времени.

"К сожалению, зло умеет адаптироваться и сейчас использует свои ресурсы, чтобы расколоть мир и не дать принудить Россию к миру. Но с нами уже сейчас - около ста государств и международных организаций, которые приобщаются к глобальным усилиям", - подчеркнул президент.