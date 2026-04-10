Россия начала применять стратегический резерв в войне против Украины, - Зеленский

"За месяц мы уничтожаем такое же количество оккупантов, которое они мобилизуют, но при этом численность их группировки на территории Украины растет. То есть мы считаем, что они за счет привлечения военнослужащих из стратегического резерва увеличивают свою группировку", - рассказал Зеленский.

Глава государства отметил, что уже обсуждал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым как противодействовать врагу.

По его словам, такой шаг для россиян является рискованным и таким образом они ослабляют свои границы с другими странами, где для них "ситуация не простая".

Президент отметил, что россияне до конца апреля хотят оккупировать Дружковку, Константиновку и Покровск, что в Донецкой области. Однако для них это будет невозможно.

"Это невозможно, но они уже не впервые определяют какой-то срок и теперь поставили себе такой показатель. Я уже рассказывал о встрече с британской разведкой - у нас с ними доверительные отношения. Они тоже не видят возможностей для россиян это сделать", - добавил Зеленский.