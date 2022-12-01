Россия начала создание "судов" на оккупированных территориях

Россия начинает процесс создания "судебной системы" на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр национального сопротивления.
"По словам оккупантов, в ближайшее время ожидается интеграция "судебной системы" с оккупационными судами. Для этого судебный корпус укомплектуют из российских судей-гастролеров и ряда местных предателей", - говорится в сообщении.
В центре отмечают, что никакой юридической силы и правовых последствий у решений этих "судов" нет.
"Это лишь имитация прав человека со стороны оккупантов и попытка легализовать свое право на репрессии, которые враг давно проводит на ТОТ", - отметили в ЦНС.
Недавно РБК-Украина сообщало, что оккупанты назначают на захваченных территориях своих "прокуроров" для новых репрессий.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты хотят ввести "визовый режим" на захваченной территории Запорожской области. Такое "правило" они планируют ввести уже с начала следующего года.
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