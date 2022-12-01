Россия начала создание "судов" на оккупированных территориях

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Центр национального сопротивления.

"По словам оккупантов, в ближайшее время ожидается интеграция "судебной системы" с оккупационными судами. Для этого судебный корпус укомплектуют из российских судей-гастролеров и ряда местных предателей", - говорится в сообщении.

В центре отмечают, что никакой юридической силы и правовых последствий у решений этих "судов" нет.

"Это лишь имитация прав человека со стороны оккупантов и попытка легализовать свое право на репрессии, которые враг давно проводит на ТОТ", - отметили в ЦНС.