Россия начала закупать бензин из-за топливного кризиса, - Reuters

Дефицит и поиск альтернатив

По данным источников издания, в отрасли в июне ожидается прибытие танкера с бензином в один из западных портов РФ. Такой шаг является крайне редким для страны, которая обычно сама массово экспортирует нефтепродукты.

Один из источников отметил, что топливо планируется доставить из Азии.

Ранее Москва уже импортировала бензин из Беларуси и обращалась за помощью к Казахстану. Однако на данный момент ни одна из этих стран не располагает достаточными свободными мощностями, чтобы преодолеть масштабный кризис в России.

Официально нехватку топлива уже подтвердили в оккупированном Крыму и двух регионах Сибири, а в целом о дефиците сообщают более чем в десяти субъектах РФ.

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Удары по НПЗ и запрет на экспорт

Главной причиной кризиса стали регулярные удары украинских дронов по российской энергетической инфраструктуре.

Среди последних объектов, подвергшихся атаке и остановивших переработку нефти - Московский нефтеперерабатывающий завод и комплекс ТАНЕКО в Татарстане.

Чтобы максимально увеличить запасы топлива внутри страны на время летнего пика потребления, российское правительство объявило полный запрет на экспорт бензина до конца июля. В прошлом году Россия продала за границу почти 5 миллионов тонн бензина.