В Финляндии расследуют возможное нарушение воздушного пространства по российскому вертолету. Он мог пересечь границу вблизи Ловисы и залететь на 4,1 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Финляндии .

По информации финского оборонного ведомства, инцидент был зафиксирован 21 ноября около 12:34. Российский вертолет мог залететь на территорию страны на расстояние до 4,1 км от границы.

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен предположил, что возможное нарушение воздушного пространства могло быть связано со спасательной операцией или сопровождением грузового судна, которое получило повреждения в Финском заливе.

"Вооруженные силы и пограничная служба занимаются этой ситуацией в сотрудничестве с другими органами власти", – отметил Хякканен.

Расследованием инцидента занимается Служба пограничной охраны Финляндии. Она должна установить обстоятельства вероятного нарушения воздушного пространства.