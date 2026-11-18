В следующем году Россия планирует использовать против Украины 20 млн беспилотников. ЕС готовит миллиардное финансирование для закупки вооружения, чтобы Киев мог противостоять вражеским ударам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса во время общения с журналистами в Брюсселе.
По его словам, оборонный заем для Украины в размере 60 миллиардов евро на 2026-2027 годы коренным образом меняет ситуацию и гарантирует быстрые и прогнозируемые поставки.
"Опыт в этом году показал, что заем в поддержку обороны Украины - в размере 60 миллиардов евро на 2026-2027 годы - коренным образом меняет ситуацию; такого же мнения придерживаются и украинцы", - отметил Кубилюс.
Он добавил, что до конца года будут выделены все запланированные 28,3 миллиарда евро. В настоящее время ЕС готовится использовать оставшиеся средства (31,7 миллиарда евро) на нужды обороны в 2027 году.
Евросоюз уже начал разрабатывать график финансирования на 2027 год на сумму 14,4 млрд евро для закупки беспилотников и боеприпасов. Это позволит начать выделять средства уже с января 2027 без каких-либо пауз.
В структуре потребностей Украины в вооружении доля беспилотников стремительно растет: в начале 2026 года она составляла 31%, а в 2027 достигнет 62%.
"По прогнозам Украины, в этом году россияне используют около 10 миллионов дронов, а в следующем - около 20 миллионов. Украина при поддержке ЕС должна обеспечить соответствующий уровень противодействия. И она его обеспечит", - сказал Кубилюс.
Он подчеркнул необходимость наращивания производства вооружений в ЕС, чтобы поставки состоялись именно в 2027 году, а не в 2028-м или 2029-м.
"Инструмент скоординированной поддержки Украины (ICSUA) поможет Украине поддерживать обороноспособность в течение всего 2027 года благодаря закупке всего необходимого для ее защиты - прежде всего средств ПВО, в частности, систем для применения и противодействия беспилотникам, средств радиоэлектронной борьбы, ракет и боеприпасов", - заявил еврокомиссар.
Он добавил, что новый Оборонно-промышленный пакт между ЕС и Украиной и программа ссуд SAFE на 21 млрд евро будут способствовать наращиванию европейских производственных мощностей и созданию общих оборонных способностей.
Напомним, The New York Times сообщило, что российский диктатор не готов к серьезным переговорам о завершении войны против Украины и стремится продолжать боевые действия по меньшей мере до конца зимы.
Кроме того, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что РФ испытывает реактивный дрон "Герань-6" , который сможет разгоняться до 1000 км/ч.