Наступного року Росія планує використати проти України 20 млн безпілотників. ЄС готує мільярдне фінансування для закупівлі озброєння, щоб Київ міг протистояти ворожим ударам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань оборони і космосу Андрюса Кубілюса під час спілкування із журналістами у Брюсселі.
За його словами, оборонна позика для України у розмірі 60 мільярдів євро на 2026-2027 роки докорінно змінює ситуацію та гарантує швидкі й прогнозовані поставки.
"Досвід цього року показав, що позика на підтримку оборони України - у розмірі 60 мільярдів євро на 2026-2027 роки - докорінно змінює ситуацію; такої ж думки дотримуються й українці", - зазначив Кубілюс.
Він додав, що до кінця року буде виділено всі заплановані 28,3 мільярда євро. Наразі ЄС готується використати решту коштів (31,7 мільярда євро) на потреби оборони у 2027 році.
Євросоюз уже почав розробляти графік фінансування на 2027 рік на суму 14,4 мільярда євро для закупівлі безпілотників та боєприпасів. Це дозволить почати виділяти кошти вже з січня 2027 року без будь-яких пауз.
У структурі потреб України в озброєнні частка безпілотників стрімко зростає: на початку 2026 року вона становила 31%, а у 2027-му сягне 62%.
"За прогнозами України, цього року росіяни використають близько 10 мільйонів дронів, а наступного - близько 20 мільйонів. Україна, за підтримки ЄС, має забезпечити відповідний рівень протидії. І вона його забезпечить", - сказав Кубілюс.
Він підкреслив необхідність нарощування виробництва озброєнь у ЄС, щоб постачання відбулися саме у 2027 році, а не у 2028-му чи 2029-му.
"Інструмент скоординованої підтримки України (ICSUA) допоможе Україні підтримувати обороноздатність протягом усього 2027 року завдяки закупівлі всього необхідного для її захисту - насамперед засобів ППО, зокрема систем для застосування та протидії безпілотникам, засобів радіоелектронної боротьби, ракет і боєприпасів", - заявив єврокомісар.
Він додав, що новий Оборонно-промисловий пакт між ЄС та Україною та програма позик SAFE на 21 млрд євро сприятимуть нарощуванню європейських виробничих потужностей і створенню спільних оборонних спроможностей.
Нагадаємо, The New York Times повідомило, що російський диктатор не готовий до серйозних переговорів про завершення війни проти України і прагне продовжувати бойові дії щонайменше до кінця зими.
Крім того, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що РФ випробовує реактивний дрон "Герань-6", який зможе розганятися до 1000 км/год.