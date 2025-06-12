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Россия планирует запускать "Шахеды" с новой локации: СМИ узнали детали

Четверг 12 июня 2025 20:10
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Россия планирует запускать "Шахеды" с новой локации: СМИ узнали детали Иллюстративное фото: Россия готовит новую локацию для запусков "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне пытаются оборудовать аэропорт "Керч" во временно оккупированном Крыму под запуск дронов-камикадзе "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ проекта "Схемы".

"Схемы" получили спутниковые снимки аэропорта за июнь этого года. Снимки показывают, что россияне переоборудуют аэропорт под военные нужды.

В частности, Сравнение снимков за февраль и июнь 2025 года показало, что на территории аэропорта появились фортификационные и маскировочные сооружения.

"По всей вероятности, это техническая база, предназначенная для комплектации, хранения и запуска БПЛА. Маскировочные сооружения размером примерно 12 на 9 метров подходят для укрытия техники, мест комплектации БПЛА, а также для зенитно-ракетных систем типа "Панцирь-С1" или "Тор-М2", - рассказал "Схемам" авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Россия планирует запускать &quot;Шахеды&quot; с новой локации: СМИ узнали деталиФото: спутниковый снимок аэропорта "Керч" за июнь (t.me/svoboda_radio)

По его словам, россиянам сейчас нужно больше мест для запуска "Шахедов". Именно поэтому они решили переоборудовать керченский аэропорт.

Атаки дронов

Напомним, Россия ежедневно использует дроны-камикадзе для ударов по Украине.

В частности, на этой неделе в ночь на 10 июня враг запустил 315 ударных дронов. Большая часть из них атаковала Киев.

Также дроны ударили по Одессе. Там был "прилет" по роддому. К счастью, пострадавших и жертв не было.

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