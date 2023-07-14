Россия планирует в следующем месяце сократить экспорт нефти, - Reuters

Россия сократит экспорт нефти из западных портов в следующем месяце примерно на 100 000-200 000 баррелей в сутки по сравнению с уровнем июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что это является признаком того, что РФ выполняет свое обещание о новых сокращениях поставок в тандеме с главой ОПЕК.

Что этому предшествовало

ОПЕК и крупные производители, включая Россию, сокращают поставки с ноября, чтобы поддержать уровень цен.

В этом месяце РФ обязалась сократить экспорт на 500 000 баррелей в сутки в августе, тогда как Саудовская Аравия продолжила сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

"Поскольку Россия не раскрыла базовый уровень своего сокращения, аналитики и трейдеры заявили, что за этим будет трудно следить", - говорится в материале.

Reuters пишет, что августовские сокращения углубят сокращение экспорта в период с мая по июль, которое уже составляет 500 000 баррелей в день.

На сколько изменятся отгрузки нефти

Июльские отгрузки нефти из западных портов, таких как Приморск и Усть-Луга на Балтийском море и Новороссийск на Черном море, в этом месяце упадут до 1,9 млн баррелей в сутки по сравнению с 2,3 млн баррелей в сутки в июне и 2,4 млн баррелей в сутки в мае.

"Россия дала указание нефтяным компаниям сократить планы поставок на следующий месяц. Представители Минэнерго РФ провели встречу с топ-менеджерами компаний ранее на этой неделе, попросив их приложить больше усилий, чтобы гарантировать снижение экспорта в августе", - добавило Reuters.

Ситуация с добычей нефти

Страны ОПЕК+ во время встречи в Вене договорились снизить уровень добычи нефти примерно на 1,5 млн баррелей в сутки. Это - без учета добровольных обязательств по сокращению, которые берут на себя отдельные государства. Такое решение вызвано желанием остановить снижение цен на нефть на мировом рынке.

В декабре 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт морской нефти с территории РФ. Также страны "Большой семерки" и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

По данным Wall Street Journal, Саудовская Аравия недовольна действиями РФ в сфере добычи нефти, и упрекает Москву в несоблюдении взятых на себя в рамках ОПЕК+ обязательств.

Недавно сообщалось, что доходы России от нефти и газа сократились более чем на четверть прошлого месяца на фоне снижения цен на нефть и ограничения поставок газа в Европу.