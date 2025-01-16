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Россия планирует покупать газ для Приднестровья в Европе, - СМИ

Фото: Россия планирует покупать газ для Приднестровья в Европе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия планирует закупать газ в Европе с помощью компании-посредника, чтобы поставлять его Приднестровью. Такой шаг обсуждают после того, как прекратился транзит газа через Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

Как сообщается, Москва и Тирасполь якобы обсуждают возможность поставки газа в Приднестровье не через "Турецкий поток", который рассматривался как основной вариант после прекращения Украиной транзита российского газа, а путем закупок на европейском спотовом рынке через компанию-посредника.

Отмечается, что расходы в таком случае будут компенсировать из российского бюджета.

По данным СМИ, якобы обсуждается приобретение газа по такой схеме с января по апрель, по 3 млн кубометров в сутки, что может стоить около 164 млн долларов.

При этом таких объемов хватит для внутреннего потребления в Приднестровье, но не будет хватать для того, чтобы экспортировать электроэнергию с Молдавской ГРЭС на правобережье.

Посредником якобы может стать не "Молдовагаз", а Natural Gaz D.C. Это молдавскому изданию NewsMaker подтвердил совладелец компании Аркадий Вилкол.

По его словам, компания уже заключила рамочный контракт с "Тираспольтрансгазом" на 2-3 млн кубометров в сутки.

 

Энергетический кризис в Приднестровье

Напомним, Украина с 1 января полностью прекратила транзит российского газа в Молдову и страны ЕС.

С того же дня Приднестровье осталось без отопления и горячей воды. Также наблюдаются перебои с энергоснабжением.

При этом, как сообщалось ранее, запасов угля на складах Приднестровья хватит до конца января.

В Молдове предупредили, что энергосистема Приднестровья может выйти из строя, поскольку в ней наблюдается острый дефицит электроэнергии.

К тому же Молдова предложила властям непризнанной "республики" закупить газ из Европы за свой счет, однако та отказалась.

Подробнее о том, что ждет Приднестровье после остановки транзита российского газа через Украину, - читайте в материале РБК-Украина.

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