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Киев атакуют "Герани-5", реактивные перехватчики не очень помогут, - "Флэш"

18:45 03.09.2026 Чт
1 мин
Россия терроризирует столицу реактивными "Геранями"
aimg Елена Бджола
Киев атакуют "Герани-5", реактивные перехватчики не очень помогут, - "Флэш" Фото: Российский реактивный дрон "Герань-5" (росСМИ)
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Российские реактивные "Герани-5" невозможно сбить дронами-перехватчиками. Однако украинское ПВО показывает высокие результаты в уничтожении этого вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта по военным технологиям Сергея "Флеша" Бескрестнова в Telegram.

"Флэш" о "Геранях-5"

Эксперт отметил, что второй день подряд наша ПВО сбивает в районе Киева реактивные ракеты "Герань-5".

"Россияне запускают их с расстояния 400 километров", - уточнил "Флэш".

С положительного - украинская ПВО их сбивает, говорит он.

Но есть и негатив, противник их:

  • производит,
  • применяет,
  • будет продолжать применять.

"Реактивные перехватчики здесь не очень помогут", - считает эксперт.

Ранее РБК-Украина писало, что враг запускает мелкое количество реактивных дронов волнами с целью парализовать Киев.

Также сообщалось, что Россия продолжает наращивать производство ударных беспилотников, делая ставку на более быстрые цели, говорит "Флэш".

Кроме того, российские реактивные дроны "Шахед" следуют в Киев по одинаковому маршруту - вдоль границы с Беларусью.

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