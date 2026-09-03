Киев атакуют "Герани-5", реактивные перехватчики не очень помогут, - "Флэш"
Российские реактивные "Герани-5" невозможно сбить дронами-перехватчиками. Однако украинское ПВО показывает высокие результаты в уничтожении этого вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта по военным технологиям Сергея "Флеша" Бескрестнова в Telegram.
"Флэш" о "Геранях-5"
Эксперт отметил, что второй день подряд наша ПВО сбивает в районе Киева реактивные ракеты "Герань-5".
"Россияне запускают их с расстояния 400 километров", - уточнил "Флэш".
С положительного - украинская ПВО их сбивает, говорит он.
Но есть и негатив, противник их:
- производит,
- применяет,
- будет продолжать применять.
"Реактивные перехватчики здесь не очень помогут", - считает эксперт.
Ранее РБК-Украина писало, что враг запускает мелкое количество реактивных дронов волнами с целью парализовать Киев.
Также сообщалось, что Россия продолжает наращивать производство ударных беспилотников, делая ставку на более быстрые цели, говорит "Флэш".
Кроме того, российские реактивные дроны "Шахед" следуют в Киев по одинаковому маршруту - вдоль границы с Беларусью.