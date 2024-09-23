Россия планирует на четверть увеличить военные расходы в 2025 году

Согласно трехлетнему проекту госбюджета РФ, в 2025 году военные расходы планируется увеличить почти на 3 трлн рублей (32 млрд долларов) - в 2024 году на военные расходы в России выделили 10,4 триллиона рублей (106 млрд долларов). Таким образом, военный бюджет в России в следующем году увеличится более чем на 25%.

В 2025 году расходы на национальную оборону и внутреннюю безопасность составят около 40 % от общего объема расходов бюджета РФ. Это больше, чем расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику вместе.

В то же время, согласно проекту госбюджета, "секретные" расходы могут вырасти до 12,9 триллиона рублей (около 132 млрд долларов) в 2025 году с 11,1 триллиона рублей (около 113 млрд долларов) в этом году. Часть из этих средств также может быть направлена на продолжение войны против Украины.



