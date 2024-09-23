Россия планирует на четверть увеличить военные расходы в 2025 году

Россия планирует значительно увеличить военные расходы в 2025 году. В соответствующей статье бюджета хотят заложить 13,2 триллиона рублей (142 миллиарда долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Согласно трехлетнему проекту госбюджета РФ, в 2025 году военные расходы планируется увеличить почти на 3 трлн рублей (32 млрд долларов) - в 2024 году на военные расходы в России выделили 10,4 триллиона рублей (106 млрд долларов). Таким образом, военный бюджет в России в следующем году увеличится более чем на 25%.
В 2025 году расходы на национальную оборону и внутреннюю безопасность составят около 40 % от общего объема расходов бюджета РФ. Это больше, чем расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику вместе.
В то же время, согласно проекту госбюджета, "секретные" расходы могут вырасти до 12,9 триллиона рублей (около 132 млрд долларов) в 2025 году с 11,1 триллиона рублей (около 113 млрд долларов) в этом году. Часть из этих средств также может быть направлена на продолжение войны против Украины.
Напомним, ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявлял, что он считает маловероятной возможность прекращения войны России против Украины в этом или следующем году.
При этом начальник ГУР Кирилл Буданов отмечал, что Россия планирует завершить войну с Украиной до 2026 года.
Также, по информации Bloomberg, часть партнеров Украины начала обсуждать возможность прекращения войны в 2025 году при помощи переговоров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.