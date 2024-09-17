Bloomberg: часть союзников Украины рассматривает завершение войны переговорами в 2025 году

Некоторые союзники Украины обсуждают возможность завершения войны с Россией путем переговоров между Москвой и Киевом в 2025 году. Но решение о переговорах должны принимать только украинские чиновники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По информации источников издания, часть партнеров Украины обсуждает, каким путем могла бы закончится война. И это вызывает в некоторых западных столицах опасения, украинские воины будут вынуждены преждевременно прекратить огонь.

Собеседники Bloomberg уточняют, что официальные лица в странах Запада в рамках стратегии на 2025 год начали более серьезно рассматривать завершение войны между Украиной и Россией при помощи переговоров.

Но, в то же время, западные чиновники дали понять, что решение о переговорах будет принимать Киев и давления на президента Украины Владимира Зеленского в этом вопросе нет.

К таким обсуждением, как пишет издание, привело то, что на поле боя "нет никаких признаков прорыва", а война приближается к очередной зиме. Поэтому некоторые официальные лица начали изучать возможность "выхода из тупика".

Но журналисты обращают внимание, что переговоры о прекращении огня должны будут разрешить ключевую проблему: как сделать Украину неуязвимой для возможного нового нападения России и в то же время не втянуть страны Запада в конфликт.