Бойцы США слили кадры поврежденных баз ракетами Ирана, - CBS News
Новые фотографии показали повреждение американских военных позиций на Ближнем Востоке после атак Ирана ракетами и беспилотниками. На снимках видны разрушенные здания и поврежденная военная техника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Фотографии передали CBS News действующие американские военнослужащие. Они согласились предоставить материалы на условиях анонимности из-за строгих ограничений, действующих в вооруженных силах США по работе с медиа.
Какие повреждения показали фотографии
На обнародованных кадрах отмечены последствия атак на американские позиции в регионе. Речь идет о поврежденных зданиях и транспортных средствах, потерпевших удары во время иранских атак.
CBS News отмечает, что новые фотографии впервые позволяют увидеть масштаб разрушений на нескольких американских военных объектах.
Ранее CBS News также сообщал о повреждении американской авиации на базе Муваффак-Салти в Иордании в результате иранского удара. По информации источников телеканала, один штурмовик A-10 получил повреждение и потерял крыло, а около восьми истребителей F-15 получили легкие повреждения и после этого были возвращены в эксплуатацию.
Контекст новости
Напомним, вчера в КСИР заявили, что в ночь на 9 сентября Иран применил баллистику против базы в Иордании, которую используют войска США. В то же время Тегеран заявил об атаке на 10 судов в районе Ормузского пролива.
В Центральном командовании США в свою очередь отчитались, что уничтожили пять иранских танкеров. Также там добавили, что американский военный корабль смог уклониться от атак и никто из военных не пострадал.
Следует добавить, что по данным Reuters, через полгода войны Иран столкнулся с беспрецедентным экономическим давлением США. Источники говорят, что это может заставить Тегеран пойти на уступки, в частности, по открытию Ормузского пролива.