Бойцы США слили кадры поврежденных баз ракетами Ирана, - CBS News

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Новые фотографии показали повреждение американских военных позиций на Ближнем Востоке после атак Ирана ракетами и беспилотниками. На снимках видны разрушенные здания и поврежденная военная техника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Фотографии передали CBS News действующие американские военнослужащие. Они согласились предоставить материалы на условиях анонимности из-за строгих ограничений, действующих в вооруженных силах США по работе с медиа. Какие повреждения показали фотографии На обнародованных кадрах отмечены последствия атак на американские позиции в регионе. Речь идет о поврежденных зданиях и транспортных средствах, потерпевших удары во время иранских атак. CBS News отмечает, что новые фотографии впервые позволяют увидеть масштаб разрушений на нескольких американских военных объектах. Ранее CBS News также сообщал о повреждении американской авиации на базе Муваффак-Салти в Иордании в результате иранского удара. По информации источников телеканала, один штурмовик A-10 получил повреждение и потерял крыло, а около восьми истребителей F-15 получили легкие повреждения и после этого были возвращены в эксплуатацию.