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Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-95: когда возможны пуски ракет

Фото: агрессор поднял в воздух стратегическую авиацию (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95 с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что взлетели 4 борта. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи - после 01:10 ночи.

В случае объявления воздушной тревоги людям рекомендуют направляться в укрытие.

Кроме того, по данным мониторинговых пабликов, россияне вывели в Черное море 2 ракетоносителя. Общий залп - около 8 крылатых ракет "Калибр". Не исключена комбинированная ракетная атака ночью.

Российские обстрелы Украины

В ночь на воскресенье, 7 июля, российские захватчики обстреляли Павлоград Днепропетровской области. Повреждены частные дома.

Утром в субботу, 6 июля, оккупанты ударили из реактивных систем "Смерч" и "Ураган" по Украинску и Покровску в Донецкой области. Есть погибший и раненые.

А 5 июля россияне сбросили две корректируемые авиабомбы на Селидово. Погибли пять человек.

По данным британской разведки, Россия изменила тактику ракетных обстрелов, опасаясь прибытия в Украину истребителей F-16.

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Ту-95