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Россия сменила тактику ракетных обстрелов, опасаясь прибытия F-16, - британская разведка

Украина, Четверг 20 июня 2024 12:01
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Россия сменила тактику ракетных обстрелов, опасаясь прибытия F-16, - британская разведка Фото: Ракетные обстрелы России сменили цели перед прибытием F-16 (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия в последние недели начала наносить удары по украинским аэродромам, опасаясь прибытия истребителей F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в течение июня 2024 года российские ВВС продолжали оказывать давление на линию фронта на Украине с помощью тактической авиации, в то время как дроны-камикадзе продолжали наносить удары по более глубоко расположенной инфраструктуре и военным объектам.

Однако в период с 12 по 18 июня российская дальняя авиация переключила фокус своих ударов крылатыми ракетами на украинские авиабазы, что почти наверняка вызвано успехами украинской ПВО, но также, вероятно, подчеркивает обеспокоенность России по поводу будущего применения истребителей F-16.

Атаки Украины

По данным британской разведки, серия скоординированных украинских атак по объектам в Крыму привела к уничтожению критически важных элементов российских ракетных комплексов класса "земля-воздух" С-300 и С-400. Эти успехи подчеркивают попытку России защитить свои активы в Крыму, несмотря значительные экономические затраты на противовоздушную оборону.

"Хотя вполне вероятно, что Россия сможет быстро заменить системы, продолжающееся истощение, скорее всего, вынудит Россию привлекать оборудование из других районов, как она делала раньше, если она желает сохранить плотность прикрытия ПВО. В качестве альтернативы Россия может быть вынуждена принять сокращение боеспособности, что подвергает ее силы в Крыму повышенному риску", - говорится в сообщении.

Дальнейшие успешные атаки Украины на российские аэродромы, такие как Моздок, Актюбинск, а в последнее время и Морозовск, весьма вероятно, вынудили Россию продолжать политику рассредоточения авиабазирования дальше от линии фронта.

"Это почти наверняка приведет к увеличению истощения самолета и экипажа по мере увеличения времени вылета. Возможно, именно с этим связана случайная потеря истребителя-бомбардировщика Су-34 в Северной Осетии на юге России 12 июня", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, первые самолеты F-16 прибудут в Украину уже летом. По данным The Guardian, истребители будут защищать Харьков от российских ударов, поскольку Россия широко использовала КАБы, запуская бомбы с самолетов, которые остаются в российском воздушном пространстве.

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