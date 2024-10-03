Россия подкупила более 130 тысяч граждан Молдовы, чтобы помешать ее вступлению в ЕС

В Молдове раскрыли масштабную операцию России с целью повлиять на результаты референдума по вступлению страны в Евросоюз и результаты президентских выборов. Страна-агрессор подкупила более 130 тысяч граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и NewsMaker.
Глава Генерального инспектората полиции Молдовы Виорел Чернуэцану рассказал, что только в сентябре из России на счета граждан Молдовы были переведены 15 миллионов долларов. Они должны были распространять дезинформацию, совершать провокации и нападения на государственные учреждения.
"Россия стремится не только коррумпировать избирателей, но и спровоцировать протесты и дестабилизацию на территории Молдовы", - отметил Чернуэцану.
По его словам, платежи осуществляются путем переводов на карты банка, связанного с Министерством обороны России. Те граждане, которых подкупили, получают инструкции через Telegram о том, как голосовать и распространять ложную информацию о ЕС.
При этом, как рассказала глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Вероника Драгалин, тем гражданам, которые открыли банковские счета в России, грозит штраф, конфискация имущества или тюрьма.
"Для ясности: людям, которые участвуют в этом, грозит не только штраф более 37 тысяч леев (более 2 тысяч долларов - ред.), но и конфискацией всех средств, поступивших на иностранный счет… У нас есть право арестовать их имущество в Молдове: автомобили, землю, дома… Вам грозит штраф, конфискация (имущества - ред.) или даже тюремное заключение", - рассказала она.
По словам чиновницы, избежать наказания могут те граждане Молдовы, которые расскажут о схеме, сдадут незаконно полученные деньги и будут сотрудничать со следствием.
Напомним, 20 октября в Молдове состоится референдум, в ходе которого избиратели будут отвечать на вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в конституцию Молдовы". По его итогам в основной закон страны могут внести изменения, касающиеся евроинтеграции.
Одновременно с таким референдумом 20 октября пройдут выборы президента Молдовы. По информации США, Британии и Канады, Россия попытается повлиять на их результат и не допустить победы прозападной Майи Санду.
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