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Россия подкупила более 130 тысяч граждан Молдовы, чтобы помешать ее вступлению в ЕС

Иллюстративное фото: Россия хочет повлиять на путь Молдовы в ЕС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Молдове раскрыли масштабную операцию России с целью повлиять на результаты референдума по вступлению страны в Евросоюз и результаты президентских выборов. Страна-агрессор подкупила более 130 тысяч граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и NewsMaker.

Глава Генерального инспектората полиции Молдовы Виорел Чернуэцану рассказал, что только в сентябре из России на счета граждан Молдовы были переведены 15 миллионов долларов. Они должны были распространять дезинформацию, совершать провокации и нападения на государственные учреждения.

"Россия стремится не только коррумпировать избирателей, но и спровоцировать протесты и дестабилизацию на территории Молдовы", - отметил Чернуэцану.

По его словам, платежи осуществляются путем переводов на карты банка, связанного с Министерством обороны России. Те граждане, которых подкупили, получают инструкции через Telegram о том, как голосовать и распространять ложную информацию о ЕС.

При этом, как рассказала глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Вероника Драгалин, тем гражданам, которые открыли банковские счета в России, грозит штраф, конфискация имущества или тюрьма. 

"Для ясности: людям, которые участвуют в этом, грозит не только штраф более 37 тысяч леев (более 2 тысяч долларов - ред.), но и конфискацией всех средств, поступивших на иностранный счет… У нас есть право арестовать их имущество в Молдове: автомобили, землю, дома… Вам грозит штраф, конфискация (имущества - ред.) или даже тюремное заключение", - рассказала она. 

По словам чиновницы, избежать наказания могут те граждане Молдовы, которые расскажут о схеме, сдадут незаконно полученные деньги и будут сотрудничать со следствием.

Что предшествовало

Напомним, 20 октября в Молдове состоится референдум, в ходе которого избиратели будут отвечать на вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в конституцию Молдовы". По его итогам в основной закон страны могут внести изменения, касающиеся евроинтеграции.

Одновременно с таким референдумом 20 октября пройдут выборы президента Молдовы. По информации США, Британии и Канады, Россия попытается повлиять на их результат и не допустить победы прозападной Майи Санду.

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